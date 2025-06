Juba lamenta eliminação e cobra maturidade ao Bahia

Juba critica postura do Bahia após derrota na Libertadores - Foto: Reprodução / Canal do Puco - Youtube

Após a eliminação do Bahia na Libertadores, a sensação dentro do elenco tricolor é de frustração. Depois do apito final nesta quarta-feira, 28, o técnico Rogério Ceni classificou a derrota desta forma, e na zona mista, os jogadores demonstraram o mesmo sentimento. Para Luciano Juba, o time não manteve a calma após abrir o placar, o que foi caracterizado como um fator determinante para a eliminação.

Faltou um pouco de calma para o time. Não podíamos tomar o gol tão rápido depois de sair na frente do placar Juba - lateral-esquerdo do Bahia

Falta de maturidade e dificuldade em manter resultados

Após vencer o Atlético Nacional na 3ª rodada e assumir a liderança da chave, a afobação, além da falta de calma, e a ausência de maturidade, foram as principais características da equipe comandada por Rogério Ceni. Nos três jogos restantes, que poderiam garantir a classificação, o tricolor trilhou o caminho da sua derrocada, que culminou na eliminação.

Segundo o lateral-esquerdo Luciano Juba, o Bahia já mostrou, mais de uma vez, que consegue jogar de igual para igual com as principais equipes do Brasil, e até mesmo do futebol sul-americano, mas têm pecado na manutenção dos resultados quando sai na frente no placar: "Oportunidade para vencer os jogos a gente tem [...] Temos que procurar saber o que está faltando para que possamos continuar saindo na frente nos próximos jogos, mas conseguir manter o resultado”.

Vacilos em casa e foco na Sul-Americana

Ainda de acordo com o camisa 46, os ‘vacilos’ cometidos jogando na Arena Fonte Nova — empate contra o Internacional e derrota para o Nacional — não poderiam ter acontecido. "Acho que nós demos alguns vacilos jogando dentro de casa. Contra o Inter nós jogamos bem, saímos na frente, mas acabamos tomando o empate. Já contra o Nacional também saímos na frente, e sofremos a virada [...] São coisas que não podem acontecer", garantiu o jogador.

Apesar da queda frustrante na Libertadores, a 3ª posição no Grupo F garantiu ao Tricolor de Aço uma vaga nos playoffs da Copa Sul-Americana. A respeito do torneio, Juba destacou que mesmo não possuindo o mesmo peso da ‘Glória Eterna’, a classificação foi importante para manter um calendário internacional:

"A Sul-Americana obviamente é diferente da Libertadores, mas ainda assim é um calendário internacional.Não sabemos ainda quem vamos enfrentar, mas seja qual for o adversário, temos que dar o nosso melhor para que possamos passar de fase e seguir firme na competição”, destacou o atleta.