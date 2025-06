Veja quais equipes já estão garantidas nos playoffs da Sul-Americana

Confira as equipes já classificadas para os playoffs da Sul-Americana - Foto: Divulgação / Conmebol

Eliminado em 3º lugar no Grupo F da Libertadores de 2025, o Bahia ainda tem uma competição internacional para disputar na temporada: a Copa Sul-Americana. Isso porque apesar da queda na ‘Glória Eterna’, o Esquadrão garantiu uma vaga na ‘Grande Conquista’, segundo principal torneio internacional da América do Sul.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A posição na fase de grupos da Liberta assegurou ao Tricolor de Aço um lugar nos playoffs da Sula, fase anterior às oitavas de final da Copa Sul-Americana, que já conta com cinco equipes classificadas através da 'Grande Conquista', sendo um brasileiro garantido, e outros dois que ainda podem se classificar. Já pela Libertadores, resta apenas a definição de uma equipe.

Confira os times classificados pela Sul-Americana

Grupo A: Guaraní-PAR;

Grupo B: Cerro Largo-URU;

Grupo C: América de Calí-COL;

Grupo D: a definir (Godoy Cruz-ARG ou Grêmio);

Grupo E: Palestino-CHI;

Grupo F: a definir (Once Caldas-COL ou Fluminense;

Grupo G: Vasco;

Grupo H: a definir (Cienciano-PER ou Atlético-MG).

Veja os clubes classificados através da Libertadores

Grupo A: Universidad de Chile-CHI;

Grupo B: Independiente del Valle-EQU;

Grupo C: Central Córdoba-ARG;

Grupo D: Alianza Lima-PER;

Grupo E: a definir (Fortaleza ou Bucaramanga-COL);

Grupo F: Bahia;

Grupo G: Bolívar-BOL;

Grupo H: San Antonio Bulo Bulo.

É importante destacar que o playoff da Sul-Americana não possui sorteio, e os confrontos são definidos com base no desempenho dos clubes. A disputa desta fase é dividida entre os oito melhores segundos colocados dos grupos da Sul-Americana e os oito melhores terceiros colocados dos grupos da Libertadores.

Veja como é definido o chaveamento da fase de playoff

8º melhor 3º lugar da Libertadores x 1º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

7º melhor 3º lugar da Libertadores x 2º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

6º melhor 3º lugar da Libertadores x 3º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

5º melhor 3º lugar da Libertadores x 4º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

4º melhor 3º lugar da Libertadores x 5º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

3º melhor 3º lugar da Libertadores x 6º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

2º melhor 3º lugar da Libertadores x 7º melhor 2º lugar da Sul-Americana;

1º melhor 3º lugar da Libertadores x 8º melhor 2º lugar da Sul-Americana.

Cenário atual

Na configuração atual, o Bahia ocupa o posto de 4º melhor terceiro colocado da Libertadores, portanto, enfrentaria o América de Cali no playoff da Copa Sul-Americana, já que no presente panorama, a equipe colombiana é o 5º melhor segundo colocado da Sul-Americana.

No entanto, também vale destacar que o cenário pode mudar, uma vez que dois grupos de ambas as competições ainda serão definidos nesta quinta-feira, 29: tratam-se das chaves E e H da Liberta, além dos grupos D e H da Sula. Sendo assim, o torcedor tricolor precisa ficar ligado na última rodada dos torneios a fim de conhecer o adversário do Esquadrão nos playoffs.