Carrasco do Bahia, Grêmio avança aos playoffs da Copa Sul-Americana

Riquelme, jogador do Grêmio - Foto: Divulgação | Grêmio

'Pedra no sapato' do Bahia nos últimos anos, o Grêmio avançou aos playoffs da Copa Sul-Americana com a vitória por 1 a 0 diante do Sportivo Luqueño, do Paraguai, e pode ficar no caminho do Esquadrão de Aço mais uma vez. Mesmo com o atacante Arezo perdendo pênalti no início do jogo, o jovem Riquelme marcou o gol decisivo que sacramentou o triunfo ao clube gaúcho.

O Grêmio já estava classificado antes mesmo de entrar em campo nesta quinta-feira, 29, e jogou pela liderança do Grupo D. A equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, no entanto, ficou com a segunda colocação, já que marcou um gol a menos que o Godoy Cruz, da Argentina, e se classificou para os playoffs.

Com o resultado, o clube gaúcha se junta ao Guaraní-PAR, Cerro Largo-URU, América de Cali-COL, Palestino-CHI e Vasco com as equipes que disputarão a próxima fase antes das oitavas de final. Fluminense e Atlético-MG entram em campo ainda nesta noite contra Once Caldas-COL e Cienciano-PER, respectivamente, para encerrar a fase de grupos da Sul-Americana.

Os terceiros colocados em seus grupos da Libertadores, que também asseguraram uma vaga na competição continental são: Universidad Católica, Intependiente Del Vale, Central Córdoba, Alianza Lima, Bahia, Bolívar e Deportivo Bulo Bulo.

A última vaga fica com a definição do Grupo E, que Fortaleza e Atletico Bucaramanga disputam nesta quinta-feira, 29, e finalizam essa etapa pela Glória Eterna. Ao fim da fase de grupos, o adversário do Bahia nos playoffs poderá ser revelado.

Quarto melhor terceiro colocado até o momento, o Esquadrão de Aço enfrentará o quarto pior segundo colocado na Copa Sul-Americana. Até o momento, essa denominação atualmente caberia ao Atlético-MG, que ainda entra em campo e pode escapar do cruzamento com o Bahia. Com a classificação desta noite, o Grêmio se garantiu como o melhor segundo colocado da Sul-Americana até o momento.