"Brasil vai jogar como o Real Madrid da temporada passada", diz Ancelotti

O técnico Carlo Ancelotti já começou a traçar os primeiros passos da sua trajetória como comandante da Seleção Brasileira. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o treinador afirmou que pretende montar uma equipe baseada no estilo do Real Madrid da temporada 2022/23, com um modelo ofensivo, dinâmico e adaptado às características dos jogadores brasileiros.

“O meu Brasil vai jogar como o Real Madrid, mas não como o Real Madrid deste ano, e sim como o Real Madrid do ano passado. É isso que eu quero”, declarou Ancelotti.

O treinador, multicampeão no futebol europeu, destacou que não pretende ter uma seleção com uma única identidade tática, e sim um time versátil.

“Não se pode fazer leitura única. Tudo depende das características dos jogadores”, completou.

A "Era Ancelotti" já começou

Ancelotti já visitou a Granja Comary, centro de treinamento da CBF, e tem acompanhado de perto partidas do Brasileirão e da Libertadores, além de manter contato com sua comissão técnica.

A estreia oficial no comando da Seleção será no próximo dia 5 de junho, contra o Equador, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O treinador também já fez sua primeira convocação e comandará os primeiros treinos nos próximos dias.

A expectativa é de que o estilo de jogo proposto por Ancelotti una a disciplina tática do futebol europeu com a criatividade e velocidade típicas do jogador brasileiro, um casamento que, segundo ele, foi fundamental no sucesso do Real Madrid na campanha europeia de 2022/23.