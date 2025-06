Novo técnico da Seleção, Carlo Ancelotti vai assistir jogo do Vitória

Carlo Ancelotti sendo apresentado como treinador da Seleção Brasileira - Foto: Rafael Ribeiro/CBF

Apresentado na segunda-feira, 26, o novo técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, vai acompanhar in loco a partida entre Corinthians e Vitória, válida pelo Campeonato Brasileiro. O treinador pretende ainda assistir outros dois jogos para ver de perto alguns atletas do futebol nacional.

Segundo o portal GE, Ancelotti também assistirá ao duelo entre Botafogo e Universidad de Chile na terça, além de Flamengo x Deportivo Táchira na quarta, ambos válidos pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores.

Além de Carlo Ancelotti, seus auxiliares, o gerente Juan e o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, também estarão presentes nos jogos. Logo no dia de sua apresentação, o treinador do Brasil já divulgou sua primeira convocação.

Quarta colocada na classificação das Eliminatórias Sul-Americanas, a Seleção Brasileira enfrenta o Equador em 5 de junho, às 20h, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, pela 15ª rodada. Já no dia 10, encara o Paraguai às 21h45, na Neo Química Arena, pela 16ª rodada.

Assim como a Seleção, o Vitória também jogará na Neo Química Arena, onde visita o Corinthians. Com a presença de Ancelotti, o Leão da Barra entra em campo às 18h30 do próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada da Série A. Antes, no entanto, decide a vida na Copa Sul-Americana em duelo com o Universidad Católica, às 21h30 desta quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa.