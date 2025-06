IAs palpitam resultado de Universidad Católica x Vitória

EC Vitória - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

Em dia de Vitória e Bahia, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Nesta quarta-feira, 28, Vitória e Universidad Católica de Quito se enfrentam pela sexta rodada da fase de grupos da Sul-Americana, na partida que define o futuro do Rubro-Negro na competição. A bola rola no Estádio Olímpico Atahualpa às 21h30, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, vai dar empate por 1 a 1, possibilitando a classificação direta do Vitória caso Defensa y Justicia e Cerro Largo também empatem. “O Vitória chega à partida ocupando a segunda colocação do Grupo B, com 6 pontos em cinco jogos, resultado de uma vitória, três empates e uma derrota”, analisou.

“A equipe baiana ainda busca estabilidade sob o comando do técnico Thiago Carpini. Jogando fora de casa, o Leão da Barra busca um resultado positivo para avançar na competição”, avaliou.

“A Universidad Católica lidera o Grupo B com 11 pontos, fruto de três vitórias e dois empates. A equipe equatoriana está invicta na competição e joga em casa, no Estádio Olímpico Atahualpa, que está a 2.850 metros de altitude, um fator que costuma dificultar a vida dos adversários”, disse.

“Apesar disso, o clube nunca venceu uma equipe brasileira em competições sul-americanas, acumulando cinco derrotas e um empate em seis jogos”, completou.

“Considerando o desempenho das equipes na competição e o fator altitude a favor da Universidad Católica, o jogo promete ser equilibrado. O Vitória precisa da vitória para avançar, enquanto os equatorianos jogam por um empate para garantir a liderança do grupo”, finalizou.

Já para a Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, a vitória será do Universidad Católica de Quito, por 2 a 1 ou 1 a 0. “A Universidad Católica está classificada em primeiro lugar no Grupo B com 11 pontos, enquanto o Vitória é o vice-líder com 6 pontos”, analisou.

“O Vitória precisa vencer ou empatar para garantir sua classificação em segundo lugar e disputar os playoffs com o terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores. A Universidad Católica tem um desempenho recente equilibrado, sem perder no campeonato”, concluiu.