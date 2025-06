Universidad Católica x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória na Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

A busca do Vitória pelas oitavas da Copa Sul-Americana ganha um novo capítulo nesta quarta-feira, 28, às 21h30, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. No Equador, o time enfrentará a Universidad Católica de Quito, buscando manter a posição que ocupa no Grupo B do torneio.

Na sexta rodada do campeonato, a Universidad Católica já está classificada para as oitavas como líder do grupo, com 11 pontos. O Vitória, por sua vez, tem seis pontos e ocupa o segundo lugar da tabela, buscando manter a vice-liderança para disputar os playoffs contra o terceiro colocado de um dos grupos da Libertadores.

Para isso, basta empatar o jogo desta quarta, caso Defensa y Justicia-ARG e Cerro Largo-URU também empatem. Caso algum dos dois vença, a decisão fica por conta do saldo de gols. O que o Vitória não pode fazer é perder, o que faria o Rubro-Negro depender de um empate no outro jogo do grupo para não ser eliminado.

Transmissão

A partida será transmitida pelo canal de televisão por assinatura ESPN e pelo streaming Disney+.

Prováveis escalações:

Universidad Católica: Johan Lara; Gregori Anangonó, Luis Cangá, Carlos Medina e Luis Castillo; Rooney Troya e Jerónimo Cacciabue; Azarias Londoño, Mauro Díaz e Ismael Díaz; Byron Palacios. Técnico: Diego Martínez.

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho, Edu, Lucas Halter e Jamerson; Ricardo Ryller, Ronald Lopes e Matheuzinho; Wellington Rato, Renato Kayzer e Osvaldo. Técnico: Thiago Carpini.

