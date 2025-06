Partiu Equador! Vitória divulga programação para semana decisiva

Imagem ilustrativa - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota para o Santos, o Vitória não terá tempo para lamentar e já viajou para o Equador nesta tarde de segunda, 26, onde enfrenta o Universidad Católica-EQU. O clube divulgou a programação para esta semana, que também terá um duelo com o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Próximo compromisso do Vitória, a partida contra o Católica acontece nesta quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito. Já no próximo domingo, 1º de junho, o Leão da Barra encara o Corinthians na Neo Química Arena.

Veja abaixo a programação semanal do Rubro-negro

SEGUNDA-FEIRA (26)

Viagem para o Equador - 15h

TERÇA-FEIRA (27)

Treino no CT do Aucas - 16h

QUARTA-FEIRA (28)

Universidad Católica x Vitória - Estádio Olímpico Atahualpa - 21h30 (Brasília) - Copa Sul-Americana

QUINTA-FEIRA (29)

Viagem para São Paulo - 4h

SEXTA-FEIRA (30)

Treino no CT do São Paulo - 16h

SÁBADO (31)

Treino no CT do São Paulo - 16h

DOMINGO (1º de junho)

Corinthians x Vitória - Neo Química Arena - 18h30 - Campeonato Brasileiro