Vitória pode avançar na Sul-Americana mesmo com tropeço; veja cenário

Vitória está na zona de classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Derrotado para o Santos e de volta à zona de rebaixamento, o Vitória quer virar a chave com uma classificação aos playoffs da Copa Sul-Americana. O Leão da Barra precisa de uma vitória por qualquer placar contra a Universidad Católica (EQU), nesta quarta-feira, 28, pela última rodada da fase de grupos, mas ainda pode avançar mesmo em caso de tropeço.

Sem chances de alcançar a primeira colocação do Grupo B, o Vitória tem seis pontos e ocupa a vice-liderança, dois acima de Defensa y Justicia e Cerro Largo, ambos com quatro pontos. Com isso, o Colossal busca se manter em segundo para seguir na Sul-Americana.

Agora é pensar no jogo da Sul-Americana, a gente vai classificar e continuar acreditando. Jamerson, lateral-esquerdo do Vitória

Veja abaixo os cenários que resultam na classificação do Vitória

Cenário em caso de vitória

Caso vença o Universidad Católica por qualquer placar, o Vitória se classifica sem depender do resultado da partida entre Defensa y Justicia e Cerro Largo.

Cenário em caso de empate

Caso empate com o Universidad Católica, o Vitória precisa torcer por um empate na partida entre Defensa y Justicia e Cerro Largo. No entanto, pode também avançar se o vencedor deste jogo não empatar ou passar o Leão da Barra no saldo de gols.

Se o Defensa vencer por dois gols ou mais de diferença, empata ou até passa o Vitória no saldo. Os argentinos também poderiam ultrapassar o Rubro-negro pelo critério de gols pró. O Cerro Largo, por outro lado, precisaria vencer por quatro gols de diferença para empatar no saldo.

Vitória só depende de si mesmo para seguir na Copa Sul-Americana | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Cenário em caso de derrota

Caso seja derrotado para o Universidad Católica, o Vitória precisa torcer por um empate na partida entre Defensa y Justicia e Cerro Largo. Qualquer outro resultado eliminaria o Leão da Barra.

O Grupo B da Copa Sul-Americana será definido nesta quarta, às 21h30. Universidad Católica e Vitória se enfrentam no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito, enquanto Defensa y Justicia-ARG e Cerro Largo-URU duelam no Estádio Norberto Tomaghello.