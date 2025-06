Carpini admite "momento delicado", mas vê Vitória superior ao Santos

Thiago Carpini dando instruções durante a partida contra o Santos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória deu sinais que poderia iniciar uma nova arrancada após vencer dois jogos consecutivos, mas, depois de perder para o Santos neste domingo, 25, pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, já engata duas derrotas seguidas. O momento do Leão da Barra, na visão do técnico Thiago Carpini, é "delicado".

Em entrevista coletiva após o apito final, Carpini até tentou trazer pontos que considerou como positivos na atuação do time, mas ele mesmo reconheceu que de nada adianta sem o resultado positivo. De acordo com o comandante, "um novo alerta" foi dado pelas últimas derrotas.

"Momento delicado. Precisamos, mais do que explicar, precisamos assimilar o momento. A gente encarou o jogo contra o Vasco como uma virada de chave, e aí essas duas derrotas [Santos e Bahia] nos deram um novo alerta. Não é o momento de falar de números, do quanto temos criado, 19 finalizações, oito dentro da área, mas o resultado final não acontece. Precisamos assumir nossas responsabilidades", iniciou o treinador.

Para Carpini, o Vitória foi superior ao Santos na partida. Nitidamente incomodado, ele fez críticas ao que avalia como um erro "recorrente" do sistema defensivo rubro-negro no momento do gol do Peixe, marcado pelo atacante Guilherme.

"Na minha opinião jogamos melhor que o Santos, mas sofremos um gol recorrente, que já tínhamos sofrido contra o Vasco. Um confronto muito direto em que era importante vencer em casa, mas não aconteceu. Precisamos seguir trabalhando, evoluindo, melhorando. No segundo tempo teve finalização do Léo, cabeçada do Halter, tivemos volume, mas esse volume precisa virar resultado. Tem coisas boas acontecendo, mas preciso reconhecer o momento ruim", lamentou.

Gritos de burro e escolhas

O resultado negativo foi mau recebido pela torcida presente no Estádio Manoel Barradas, que entoou vaias após o fim do jogo e soltou gritos de 'burro' para Thiago Carpini. O técnico, no entanto, diz que esse tipo de manifestação "faz parte" do futebol. Ele ainda relembrou feitos de sua passagem pelo Leão e projetou uma recuperação.

"Isso não incomoda. Estou há um tempo já nisso aqui. Como um técnico ainda recente, apesar de uma carreira com grandes momentos. Vivo futebol desde os 14 anos, então vaias e elogios fazem parte. O torcedor tem todo direito de cobrar, de se incomodar. Quando o resultado não acontece o treinador é cobrado e questionado. Cada um tem um time para escalar, mas quem está no dia a dia sou eu", reconheceu.

O burro aqui levou o Vitória para a Sul-Americana ano passado. Isso é só para mostrar como as coisas mudam muito rápido. Essa semana vão dizer que eu sou arrogante, que não tiro mais nada do time. Semana que vem a gente vence e volta tudo ao normal. Thiago Carpini, técnico do Vitória

Uma das escolhas mais questionadas de Carpini, o volante Gabriel Baralhas atuou improvisado como lateral-direito na partida. O treinador rubro-negro explicou que estava preservando Claudinho, jogador que foi muito criticado após a derrota no clássico Ba-Vi.

"Colocar o Baralhas não tem relação com Neymar, ele não é mais extremo, ele joga por dentro. Ele pode cair pelos lados do campo em alguns momentos, mas não é essa questão. O motivo da escolha foi para proteger e blindar o jogador [Claudinho]. O clube fez um investimento em um jogador com muito lastro para evolução. Então a gente precisou correr esse risco e eu assumo a responsabilidade. Claudinho precisa de nossa ajuda para voltar a performar", explicou.

O próximo compromisso do Vitória pelo Brasileiro será contra o Corinthians, no próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada, na Neo Química Arena. Antes, no entanto, o Colossal decide sua vida na Copa Sul-Americana em duelo contra o Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.