Kayzer lamenta derrota contra adversário direto: "Não pode acontecer"

Renato Kayzer em ação com bola na partida contra o Santos, neste domingo, 25 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Artilheiro do Vitória no Campeonato Brasileiro, Renato Kayzer comentou sobre a derrota por 1 a 0 diante do Santos neste domingo, 25. Em papo com a imprensa na zona mista, o atacante lamentou o resultado negativo em pleno Barradão, mas considerou que a atuação do time não foi ruim.

Mesmo se destacando com gols nesse início de passagem pelo Leão da Barra, Kayzer não deixou de assumir a responsabilidade pelo revés contra o Peixe. O camisa 79 citou uma oportunidade de gol desperdiçada por ele mesmo no primeiro tempo.

"Acho que a gente não fez um mau jogo. Eu também tive uma oportunidade e acabei cabeceando um pouco meio de lado. Acabei errando. É trabalhar agora, é uma semana importante. A gente sabe da dificuldade do Campeonato Brasileiro. É treinar, treinar os defeitos que estamos tendo no momento e melhorar. Melhorar, porque não pode acontecer mais esse tipo de resultado em casa com um adversário que está na mesma briga que a gente", pontuou Kayzer.

Questionado sobre o próximo compromisso do Vitória na Copa Sul-Americana, que vale vaga nos playoffs, Kayzer reconheceu a importância do duelo. No entanto, ele citou o Brasileirão como uma prioridade, pois é justamente a competição que define vaga em outros torneios.

"Um jogo importante também, campeonato internacional, mas eu acho que o mais importante é o Campeonato Brasileiro. A gente tem que focar, porque se perder o Brasileiro perde todo o resto", finalizou o atacante.

O próximo compromisso do Vitória pelo Brasileiro será contra o Corinthians, no próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada, na Neo Química Arena. Antes, no entanto, o Colossal decide sua vida na Copa Sul-Americana em duelo contra o Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.