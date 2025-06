Suspenso, Matheuzinho desfalca o Vitória no jogo contra o Corinthians

Matheuzinho em ação durante a partida contra o Santos - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

O Vitória terá um desfalque importante na partida contra o Corinthians, em compromisso pelo Campeonato Brasileiro. O meia Matheuzinho recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Santos, neste domingo, 25, e terá que cumprir suspensão automática na próxima rodada.

Matheuzinho foi advertido pelo árbitro Anderson Daronco por cometer falta em Zé Rafael, volante do Santos, aos 17 minutos do primeiro tempo. Mesmo amarelado, o camisa 30 seguiu na partida até o fim e teve atuação sem grande destaque.

Vale lembrar que Matheuzinho retornou aos gramados justamente neste domingo, após perder o clássico Ba-Vi na Casa de Apostas Arena Fonte Nova. Como havia sido expulso no duelo diante do Vasco da Gama, precisou cumprir suspensão e ficou fora da partida com o Bahia.

Sem Matheuzinho, o Vitória enfrenta o Corinthians no próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada do Brasileirão. A partida será realizada na Neo Química Arena, em São Paulo. Antes, no entanto, o Leão da Barra decide sua vida na Copa Sul-Americana em embate com o Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.