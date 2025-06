Após derrota, Jamerson projeta recuperação do Vitória na Sul-Americana

Jamerson, lateral-esquerdo do Vitóri - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após a derrota para o Santos por 1 a 0, na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro, em pleno Barradão, o lateral-esquerdo do Vitória, Jamerson, mostrou confiança na sequência da equipe baiana. Durante bate-papo com a imprensa, ele projetou classificação na Copa Sul-Americana e prometeu foco total do elenco.

"Agora é pensar no jogo da Sul-Americana, a gente vai classificar e continuar acreditando. Temos mais um jogo fora, do Campeonato Brasileiro, Corinthians lá na casa deles. É conseguir fechar bem o campeonato antes do período de 15 dias de repouso, tentar fazer o máximo de pontos possível", projetou o jogador, na zona mista, na noite deste domingo, 25.

Jamerson ainda analisou a partida contra o Peixe, adversário direto na parte baixa da tabela da Série A. Para o defensor, "faltou capricho" nas jogadas ofensivas do time rubro-negro.

"Eu acho que a gente teve muito volume, principalmente pelos lados, mas faltou um pouco de capricho no último terço e muitas das vezes as coisas acabam não acontecendo, mas vamos seguir, eu acredito muito no nosso grupo, na força do nosso grupo, vamos sair dessa situação", finalizou.