Saída de Gabriel está confirmada após perder espaço no elenco do Vitória

O goleiro Gabriel está de saída do Vitória. A informação foi praticamente confirmada pelo técnico Thiago Carpini, que comentou publicamente sobre a situação do atleta durante entrevista coletiva.

Mesmo com contrato assinado até 2028, Gabriel perdeu espaço no elenco e não é relacionado desde o dia 2 de abril, quando o Leão enfrentou a Universidad Católica-EQU pela Copa Sul-Americana.

Com a consolidação de Lucas Arcanjo como titular absoluto da meta rubro-negra, Gabriel ficou sem oportunidades. O jogador, que teve destaque na última temporada pelo Juventude, passou a atrair o interesse de outros clubes, como Lecce, da Itália, e o próprio time da Serra Gaúcha. No início do ano, chegou a negociar com o Cruzeiro, mas as tratativas não avançaram.

"A gente precisa respeitar os processos, todo atleta quer jogar. Na linha, nós temos uma rotatividade muito grande. No gol roda menos e o Arcanjo tem uma segurança e passa pra nós uma confiança, ele conquistou o espaço", afirmou Carpini.

Segundo o treinador rubro-negro, o desejo de Gabriel em buscar mais minutos em campo foi compreendido pela comissão técnica, que não deve se opor à sua saída.

"É natural para um atleta que não está tão participativo, ainda mais um que sempre foi acostumado a jogar, que fez um grande ano passado no Juventude. O atleta começa a entender que precisa jogar mais, pensar mais na carreira, e a gente não vai se opor a isso", complementou.

"Acredito que o desfecho seja esse, seguir outros caminhos, até por ter um contrato mais longo. Passou a ser um ativo do clube, tem que estar jogando, já que nós estamos bem servidos aqui, concluiu.

Com a provável saída de Gabriel, o Vitória tem Lucas Arcanjo como dono da posição e deve buscar reforços pontuais para a meta, caso entenda necessário ao longo da temporada. A outra opção no elenco principal para o gol é Alexandre Fintelman.

Gabriel Vasconcellos Ferreira, de 32 anos, foi revelado pelo Cruzeiro e tem passagens por diversos clubes, como Coritiba, Juventude e várias equipes italianas, incluindo Milan, Carpi, Napoli, Cagliari, Empoli, Perugia e Lecce. Pelo Juventude, Gabriel se destacou como titular absoluto, jogando em 48 partidas na última temporada.

Gabriel disputou apenas seis jogos na meta rubro-negra, todos na condição de titular. O último foi há dois meses, na derrota por 2 a 0 para o Juventude, na estreia do Campeonato Brasileiro. Ele foi comprado em janeiro junto ao Coritiba no valor de R$ 1,7 milhão.