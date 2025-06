Vitória repete início do Brasileirão de 2024 após 10 rodadas; veja

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Com apenas nove pontos conquistados após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, o Vitória vive um início de campanha idêntico ao de 2024. Neste mesmo período da temporada passada, o Leão da Barra possuía a mesma pontuação de 2025. A principal diferença está na posição do time na tabela, que caiu de 15º para 17º.

No último Brasileirão, quando terminou na 11ª colocação, o Vitória teve Thiago Carpini como técnico a partir do sexto jogo da competição. À época, também em meados de maio, ele assumiu o Rubro-negro com apenas um ponto em 15 disputados.

Carpini e as comparações com o início de 2024

Apesar do Vitória não ter largado bem no início do atual Brasileiro, Carpini sempre adotou um discurso de tranquilidade em suas entrevistas e por muitas vezes fez comparações com o início da campanha de 2024, quando ele levou o time a uma grande recuperação especialmente no segundo turno.

"Futebol é dessa maneira. Existe um recorte ruim, mas existem pontos somados, e pontos somados valem muito", disse Carpini em entrevista coletiva após empate com o Grêmio, pela 6ª rodada da Série A.

Ano passado peguei uma situação muito pior e conseguimos no final todo mundo comemorar, aí eu era o melhor treinador. Thiago Carpini, técnico do Vitória

Na prática, o início de campanha do Vitória é igual em pontuação, mas está abaixo no saldo de gols e na classificação. Em 2024, após as mesmas 10 rodadas, o Leão da Barra não estava na zona de rebaixamento.

Thiago Carpini durante treinamento no CT Manoel Pontes Tanajura | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Campanhas do Vitória na 10ª rodada em 2024 e 2025

2024: 9 pontos, 2 vitórias e 15ª posição (-5 de saldo)

2025: 9 pontos, 2 vitórias e 17ª posição (-4 de saldo)

O próximo compromisso do Vitória pelo Brasileirão será contra o Corinthians, no próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada, na Neo Química Arena. Antes, no entanto, o Colossal decide sua vida na Copa Sul-Americana em duelo contra o Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.