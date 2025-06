Lucas Arcanjo é o sétimo goleiro com mais defesas do mundo em 2025

Lucas Arcanjo pelo Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Todos os olhos se voltam às chuteiras de ouro que marcam os maiores goleadores do mundo em cada temporada, enquanto os goleiros avançam silenciosamente rumo ao destaque mundial. Um deles, Lucas Arcanjo, paredão do Vitória que alcançou a marca de sétimo goleiro com mais defesas no mundo em 2025.

O ranking composto por goleiros das 20 principais ligas do mundo tem forte presença brasileira, com o primeiro lugar mundial pertencendo a Gabriel Brazão, goleiro do Santos que defendeu 94 bolas na temporada até aqui.

Em segundo lugar, aparece Yehvan Diouf, do clube francês Reims, com 92 defesas, seguido de Nahuel Guzmán, do mexicano Tigres, com 89 defesas. Logo abaixo, Brasil de novo: João Riccardo, goleiro do Fortaleza, aparece no ranking com 87 defesas até então.

Em quinto e sexto, a lista volta para a Europa, com Thibaut Courtois do Real Madrid defendendo 85 bolas, e Yan Sommer, da finalista da Champions League Inter de Milão, com 82 defesas até aqui.

Logo abaixo, vem ele - Lucas Arcanjo aparece no top 10 mundial em sétimo lugar com 81 defesas, ficando à frente de goleiros mundialmente reconhecidos e inclusive do atual Luva de Ouro, Dibu Martínez, do Aston Villa e da Seleção Argentina.

A temporada não tem sido fácil para o Vitória até aqui, que vem equilibrando a Copa Sul-Americana com a zona de rebaixamento do Brasileirão. No entanto, a constância do goleiro segura as pontas para o time rubro-negro, colocando o clube baiano no cenário mundial.