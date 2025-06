Sem utilizar jovens, Carpini diz que base forte do Vitória "não existe mais"

Thiago Carpini, técnico do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, a pouca utilização de jovens jogadores tem chamado atenção da torcida do Vitória. Segundo levantamento do Wyscout e Footure PRO, o Leão da Barra é a única equipe da Série A que não utilizou nenhum atleta Sub-23.

O levantamento foi divulgado após o fim da rodada 9 do Brasileirão. No entanto, em mais uma jornada da competição, nenhum jovem foi utilizado na derrota para o Santos. Durante entrevista coletiva após o apito final, o técnico Thiago Carpini foi questionado sobre essa escolha.

No atual elenco, há jogadores Sub-23 como os laterais Hugo, Emerson Buiu e Maykon Kesus, além dos atacantes Felipe Cardoso e Fábio Soares, este segundo que ainda vive imbróglio com a diretoria por não querer renovar o contrato. De acordo com Carpini, nenhum atleta jovem ou revelado na Toca do Leão está pronto para "resolver problemas".

"O Fábio [Soares] subiu para o profissional comigo, ele entrou bem contra o Atlético-MG, depois participou de mais alguns jogos. Aí começamos a observar um comportamento diferente no dia a dia, e isso conta muito. Você acha que eu não quero que desponte aqui um grande talento, que faça grandes jogos e resolva os problemas? Claro que eu quero. Quando Fábio Mota chegou aqui o Vitória não tinha o certificado de clube formador. A base do Vitória estava acabada. Eu fiz muitas experiências, mas quem sustentou? Quem deixou saudade da base que ganhou oportunidade de jogar? Não é culpa de quem está lá, é o processo. A gente estava na Série B e agora está na Sul-Americana. Se aqui está difícil a transição, imagina na base. Não podemos pegar um lateral do Sub-20 e colocar para resolver um problema contra o Santos. Assim a gente não forma e acaba com o atleta. Eu gosto de usar a base, por onde passei lancei jovens que estão por aí jogando. Aqui também, ano passado muitos atletas participaram. Precisamos ter também o merecimento para oportunizar a base. Hoje não temos atletas para isso.

Aquela base que revelou talentos para o mundo não existe mais. Quem dera eu que tivesse. Thiago Carpini, técnico do Vitória

Fábio Soares em ação pelo Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Sobre o atacante Felipe Cardoso, emprestado pelo Atlético de Alagoinhas ao Vitória, Carpini chegou a dizer que ele "talvez tenha se assustado um pouco" quando chegou ao clube. Ele diz que o jogador "ainda não foi o que a gente imaginava".

"Nós observamos o Felipe, eu também participei do processo de monitoramento do estadual. Ele é um jovem talento em formação, mas um atleta que talvez tenha se assustado um pouco quando chegou no Vitória. Ele não performou aqui o que vinha fazendo no Atlético de Alagoinhas. Ele ainda não foi aquilo que a gente imaginava. É um jovem a ser desenvolvido, tem suas qualidades", explicou.

Eu estou no dia a dia e sei que o que vai resolver nossos problemas não é o Felipe. Thiago Carpini, técnico do Vitória

Felipe Cardoso não tem sido utilizado no Vitória | Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Movimentação na janela de transferências

Para Thiago Carpini, o que vai ajudar a elevar o patamar do elenco rubro-negro não são esses jovens, mas sim novas contratações. O treinador comentou sobre a "necessidade de quatro peças".

"Existe a necessidade de pelo menos umas quatro peças. A gente já conversou sobre isso, temos monitorado o mercado. Mas daí a ter esses jogadores já para o início da janela entram outras questões, entra o dinheiro. O Vitória faz tudo com muita responsabilidade. É uma janela interessante, mas difícil de se movimentar. A gente precisa de situações pontuais que elevem nosso nível. Fomos muito criticados por atletas que foram contratados esse ano, mas tivemos que trazer muitos jogadores porque ainda não podemos começar a temporada com a base. Ainda não reestruturamos a base nesses pontos. O trabalho lá é bem desenvolvido, mas ainda não reuniu essas condições", finalizou Carpini.

O próximo compromisso do Vitória pelo Brasileiro será contra o Corinthians, no próximo domingo, 1º de junho, pela 11ª rodada, na Neo Química Arena. Antes, no entanto, o Colossal decide sua vida na Copa Sul-Americana em duelo contra o Universidad Católica-EQU, na quarta-feira, 28, no Estádio Olímpico Atahualpa, em Quito.