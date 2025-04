Renovação travada! Promessa do Vitória vive impasse contratual

Fábio Soares em uma das suas participações no time principal do Vitória - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Considerado uma das promessas das divisões de base do Vitória, o atacante Fábio Soares tem tratativas de renovação de contrato emperradas e tem futuro incerto no clube. Por conta da indefinição, ele segue treinando em separado do elenco principal na Toca do Leão.

O Portal A TARDE apurou que o entrave principal é na parte financeira, o que dificulta o acordo entre os envolvidos.

O estafe de Fau fez uma pedida salarial alta para a cúpula diretiva do Vitória. Interessado em ampliar o vínculo com o jogador, o clube fez uma contraproposta, que foi prontamente negada.

Fábio Soares dos Santos tem 20 anos. O atleta se profissionalizou em 2023. Em 2024, foi relacionado com frequência pelo técnico Thiago Carpini e atuou por três jogos no Brasileirão 2024, todas como opção no banco de reservas, totalizando 85 minutos em campo.

São seis jogos na equipe principal no total. Ele atuou no empate sem gols contra o Barcelona de Ilhéus, pela estreia do Baianão de 2025.

Fábio tem contrato válido com o Vitória até Março de 2026. O rubro-negro baiano é detentor de 70% dos direitos economicos do atacante.