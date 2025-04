Vitória encaminha empréstimo de volante a clube da Série C

Dionísio em ação pelo Vitória em 2025 - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

A diretoria do Vitória segue destinando os atletas que não fazem parte dos planos da comissão técnica. A equipe de reportagem do Portal A TARDE apurou que o volante Dionísio está prestes a defender o Confiança, que disputa a Série C do Campeonato Brasileiro.



As tratativas entre o estafe do jogador e o clube sergipano estão bem encaminhadas e estão em ajustes finais na parte burocrática. A tendência é que o meio-campista seja cedido ao clube proletário até o final da terceira divisão nacional.

Baiano de Itapetinga, Dionísio Pereira de Souza Neto tem 30 anos e se profissionalizou no Vitória da Conquista. No futebol baiano, atuou por Atlântico, PFC Cajazeiras, Bahia de Feira e Jacobina. Ele se destacou no Atlético de Alagoinhas, onde se sagrou bicampeão baiano (2021 e 2022) e foi um dos destaques do Carcará.

O bom trabalho despertou a atenção do Vitória, que o contratou em 2022. No Leão da Barra foi crucial no acesso do clube para a Série B. Em 2023 foi emprestado ao Brusque, onde disputou 38 jogos pelo Campeonato Catarinense, Copa do Brasil e Série B.

No retorno de empréstimo em 2025, teve poucas oportunidades com o técnico Thiago Carpini e jogou apenas cinco partidas, sendo titular contra Juazeirense e Jacobina pelo Baianão. Seu vínculo com o rubro-negro baiano é válido até dezembro.