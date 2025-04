Renato Kayzer fez menos gols que Janderson e Carlinhos nos últimos anos

Renato Kayzer, novo atacante do Vitória - Foto: Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC

A novela do Vitória com um centroavante no mercado da bola, enfim, terminou, e o Rubro-Negro acertou a contratação do atacante Renato Kayzer, que estava no Fortaleza. O jogador de 29 anos, entretanto, não tem se destacado e fica atrás até de Janderson e Carlinhos, bastante criticados pela torcida do Leão, na quantidade de gols marcados nos últimos anos.

Desde que retornou do futebol sul-coreano em 2023, o atleta marcou 13 gols e distribuiu duas assistências por Criciúma e Fortaleza. Kayzer ainda teve passagem apagada pelo América-MG, no qual fez apenas três jogos e não balançou as redes no Campeonato Brasileiro.

Na temporada passada, o centroavante igualou a segunda temporada mais artilheira da sua carreira, quando balançou as redes dez vezes. Vale mencionar que ele iniciou a temporada pelo Criciúma, mas retornou ao seu clube de origem durante a disputa do Brasileirão.

Os números somados neste recorte, portanto, são inferiores em relação ao dos próprios centroavantes do Vitória, Janderson, que marcou um gol a mais, e Carlinhos, que balançou as redes 12 vezes a mais que Renato Kayzer desde 2023.

Veja o comparativo entre os atletas desde 2023:

Janderson, atacante do Vitória | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Renato Kayzer: 13 gols e 2 assistências por Criciúma;

Janderson: 14 gols e 8 assistências por Botafogo e Vitória;

Carlinhos: 25 gols e 1 assistência por Vitória, Flamengo, Nova Iguaçu e Camboriú.

Carlinhos, atacante do Vitória | Foto: ( Foto: Victor Ferreira/EC Vitória)

Em toda a sua carreira, entretanto, o atacante rodou por grandes clubes da Série A do Campeonato Brasileiro e possui 63 gols marcados e 20 assistências em 283 jogos disputados. O jogador também soma passagens por Athletico-PR, Cruzeiro, Chapecoense, Ponte Preta e Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul.