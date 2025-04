Vitória nega preços abusivos após reclamações de flamenguistas

Estádio Manoel Barradas, o Barradão - Foto: Victor Ferreira / EC Vitória

Após reclamações da torcida do Flamengo sobre o preço dos ingressos para o setor visitante no duelo contra o Vitória, no próximo domingo, 6, pelo Brasileirão, o Leão da Barra se manifestou em nota ao Portal A TARDE. O Rubro-Negro baiano justificou que os valores são os mesmos cobrados para seus próprios torcedores no setor arquibancada e negou qualquer irregularidade na precificação.

“O Esporte Clube Vitória informa que os valores cobrados para os torcedores visitantes no jogo entre Vitória e Flamengo, no próximo domingo, 6, são os mesmos valores cobrados para os nossos torcedores do setor arquibancada. Além disso, lembramos que no dia 17 de março de 2025 divulgamos junto à imprensa como seria nossa política de ingressos para o Brasileirão. Logo, não existe nenhuma cobrança abusiva.”, declarou o clube.

A polêmica começou após a embaixada Flabahia, grupo que reúne torcedores flamenguistas em Salvador, criticar o valor de R$ 230 cobrado para os visitantes, alegando aumento em relação ao que foi praticado em 2024. A postagem da Flabahia, que acusava um "assalto" ao torcedor fora do Rio de Janeiro, repercutiu negativamente e acabou sendo apagada.

Apesar das queixas, a venda dos ingressos segue acelerada. O Vitória informou, nesta segunda-feira, 31, que restam apenas 500 entradas para o setor visitante. A bola rola no Barradão às 18h30 deste domingo, em duelo válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro.

