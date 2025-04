Flamenguistas reclamam de ingresso 'absurdo' em duelo no Barradão

Torcida do Flamengo reclama do preço de ingresso para jogo no Barradão - Foto: Gilvan de Souza /CRF

A torcida do Flamengo questionou o valor cobrado pelo Vitória para a partida entre as equipes no próximo domingo, 6, pela segunda rodada do Brasileirão, no Barradão. A embaixada Flabahia, grupo que reúne flamenguistas em Salvador, fez uma publicação reclamando no preço de R$ 230 no setor visitante. O Vitória negou que esteja praticando preços abusivos.

| Foto: Reprodução/Redes Sociais

"Mais uma vez o torcedor do Flamengo é assaltado fora do Rio de Janeiro", disparou o perfil da Flabahia nas redes sociais. A publicação também questionava o motivo do aumento, já que, em 2024, os visitantes pagaram o mesmo valor que os mandantes: R$ 100 a inteira e R$ 50 a meia.

O post da Flabahia gerou uma enxurrada de comentários e, em meio à repercussão negativa, foi apagado. No entanto, o estrago já estava feito. Torcedores do Vitória invadiram as redes para defender a cobrança e ironizar as queixas dos rivais.

Apesar da reclamação dos torcedores do Flamengo, o Vitória anunciou nesta segunda-feira, que restam apenas 500 ingressos para a torcida visitante para o duelo.

Vitória e Flamengo se enfrentam no próximo domingo, às 18h30, no Barradão, pelo Campeonato Brasileiro.