Time Sub-20 do Vitória vence dois jogos no mesmo dia; confira

Sub-20 do Vitória venceu na estreia do Brasileirão Série B e do Baianão da categoria no mesmo dia - Foto: Divuglação / Elton Eduardo

O time Sub-20 do Vitória entrou em campo por duas vezes no último domingo, 30, atuando em duas competições distintas.

O Leão da Barra estreou com vitória no Campeonato Baiano e pela Série B do Campeonato Brasileiro da categoria, competição que substitui o antigo Brasileirão de Aspirantes.

No turno da manhã, a equipe comandada por Bruno Barbosa venceu o Fluminense de Feira por 2 a 0, pela primeira rodada do estadual da categoria, com gols marcados por Hiago e Ithamar.

Com o resultado positivo fora de casa, o rubro-negro baiano ocupa a 3ª colocação do grupo B. Os Leõezinhos voltam a campo no próximo sábado, 5, contra o Estrela de Março, no miniestádio Bebeto Gama, às 9h.

Já na parte da tarde, no campo do miniestádio Bebeto Gama, na Toca do Leão, vitória pelo placar mínimo diante do Sport, pela estreia no Brasileirão Sub-20 Série B, com tento marcado por Marcos Vinícius no início do segundo tempo.

O time do técnico Laelson Lopes divide a segunda colocação do grupo A com o Ceará. O próximo compromisso será fora de casa, contra o Goiás, pela 2ª rodada.