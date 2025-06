Final da Champions: onde assistir, prováveis escalações e arbitragem

Taça da Champions League na Allianz Arena - Foto: Divulgação I UEFA

O grande dia está cada vez mais próximo - a finalíssima da UEFA Champions League acontece neste sábado, 31, às 16h, e promete um jogo brilhante entre Paris Saint-Germain e Inter de Milão. Na Allianz Arena, estádio do Bayern em Munique, o PSG terá a chance de conseguir a primeira orelhuda de sua história, enquanto a Inter luta pelo tetracampeonato.



Para chegar na decisão, o PSG deixou o Arsenal pelo caminho na semifinal, vencendo o primeiro jogo fora de casa por 1 a 0 e o segundo em casa por 2 a 1. Já a Inter viveu um jogo sofrido contra o Barcelona, empatando ida e volta por 3 a 3 no tempo normal, e decidindo a vaga na prorrogação do segundo jogo, fechando o agregado em 7 a 6.

A experiência de viver uma final de Champions League não é novidade para ninguém - o PSG já chegou à última fase da maior competição de clubes da Europa na temporada 2019/20, quando perdeu para o Bayern de Munique.

A Inter, por outro lado, venceu em 1963/94, 1964,65 e 2009/10, mas chega para essa final com um gostinho de "quase" que ficou da temporada 2022/23, em que perdeu a final contra o Manchester City, resultando na primeira orelhuda do clube inglês - o mesmo que o PSG tenta neste final de semana.

Transmissão

A partida será transmitida na televisão aberta pelo SBT, na televisão fechada pela TNT e no streaming pela Max.

Prováveis escalações:

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Fabián Ruiz; Doué, Dembélé e Kvaratskhelia. Técnico: Luis Enrique.

Inter de Milão: Sommer; Darmian, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martínez e Thuram. Técnico: Simone Inzaghi.

Arbitragem: