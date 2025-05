Saiba quem são os brasileiros que jogarão a final da Champions 2024/25

Marquinhos e Lucas Beraldo, brasileiros no PSG - Foto: Divulgação I PSG

A grande final da Champions League 2024/25 está cada vez mais próxima, e os elencos de Paris Saint-Germain e Inter de Milão já estão nos preparativos para 31 de maio. Entre eles, alguns brasileiros, na vigésima final consecutiva em que pelo menos um atleta do Brasil sai campeão.

Desde o início do século XXI, nenhuma final da Champions League foi disputada sem pelo menos um brasileiro em um dos times. A última vez em que nenhum brasileiro chegou à decisão da orelhuda foi em 1998/99, quando a finalíssima foi jogada por Manchester United e Bayern de Munique.

De lá para cá, os brasileiros criaram tradição de ganhar - em todas as finais do século, a de 2004/05 foi a única que não teve nenhum brasileiro campeão da Champions, quando o Liverpool venceu o Milan.

Agora, uma nova final se aproxima, com os zagueiros Marquinhos e Lucas Beraldo representando o Brasil no Paris, e o lateral-esquerdo Carlos Augusto na Inter de Milão. Assim, já é certeza que pelo menos um brasileiro sairá campeão do confronto, mantendo a tradição que já dura 20 anos.

Carlos Augusto, brasileiro na Inter de Milão | Foto: ISABELLA BONOTTO / AFP

Brasileiros na Champions de 2024/25

Os brasileiros tiveram presença expressiva nesta Champions. Nas quartas de final, eram 13 jogadores espalhados entre os oito times, com a maior concentração de brazucas no Real Madrid, eliminado ainda nas quartas, e no Arsenal, que caiu nas semifinais.

O destaque do Brasil nesta edição ficou na semifinal com o único representante do país no elenco do Barcelona - Raphinha. Cotado para a Bola de Ouro, ele marcou 13 gols na competição, assumindo a artilharia.

O duelo com mais jogadores, por outro lado, aconteceu nas quartas de final, entre Real Madrid e Arsenal, com quatro brasileiros de cada lado. No Real, Vinicius Júnior e Rodrygo foram titulares, enquanto Endrick foi reserva. Há ainda mais um brasileiro no elenco merengue, o zagueiro Éder Militão, que está afastado dos campos por ruptura de ligamento.

Vini Jr, Militão, Endrick e Rodrygo, brasileiros no Real Madrid | Foto: Reprodução I Instagram @vinijr

No Arsenal, a situação estava bem parecida: Gabriel Magalhães e Gabriel Martinelli como titulares e o goleiro Neto como reserva, além de Gabriel Jesus, também de fora por ruptura no ligamento.

Havia ainda Yan Couto, brasileiro no Borussia Dortmund, disputando a vaga na semi. Aston Villa e Bayern de Munique não contavam com nenhum brasileiro em seus elencos, mas ficaram pelas quartas ao perderem para PSG e Inter, respectivamente, formando uma semifinal com pelo menos um brasileiro em cada time e confirmando mais uma final com o Brasil presente.