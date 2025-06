Soluções off-grid para agronegócio brasileiro são destaques na Bahia Farm

Prestação de serviço de energia 'as a service' se apresenta como uma nova alternativa para viabilizar projetos - Foto: Reprodução

De acordo com dados da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica ( Absolar) , o meio rural representa 8,59% do número de sistemas de geração distribuída solar fotovoltaica e 13,63% da capacidade instalada no país.

"O Brasil já tem exemplos positivos que integram a produção de energia solar à produção rural. Através de sistemas independentes da rede de distribuição, a fonte de energia solar pode ser detalhadamente e bombeamento de água, entre outras formas. A utilização da fonte solar contribui para a redução da dependência de combustíveis fósseis, como no caso dos geradores a diesel, detalhou Aurélien Maudonnet, CEO da Helexia Brasil.

A Helexia Brasil vai marcar a presença na edição 2025 do evento Bahia Farm Show, entre os dias 09 e 14 de junho, em Luís Eduardo Magalhães (BA).

Desde 2021 no mercado brasileiro, já tendo investido cerca de R$ 1,5 bilhão em projetos de Geração Distribuída e Eficiência Energética, a Helexia se tornou um dos maiores players de geração distribuída do país, tendo desenvolvido um portfólio de projetos GD Solar de mais de 300 MWp, sendo que metade já está em operação comercial.