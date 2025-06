Bahia aposta em bom retrospecto contra o Confiança fora de casa

Contra o Confiança, Bahia tem ampla vantagem e goleada histórica - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Mesmo mandando a campo uma equipe alternativa nesta quarta-feira, 4, o torcedor tricolor pode se apegar ao retrospecto positivo do Bahia jogando fora de casa contra o Confiança para acreditar no triunfo azul, vermelho e branco. Jogando em Aracaju contra o “Dragão”, o Esquadrão disputou oito jogos e perdeu apenas uma vez.

O retrospecto inclui cinco triunfos do Bahia, dois empates e uma derrota. O único revés, inclusive, aconteceu há quase 20 anos, na Série C de 2006. Em Sergipe, o primeiro duelo entre as equipes aconteceu em 1977, e a última vez que se enfrentaram foi em 2016.

Veja o retrospecto do confronto em Aracaju

Confiança 0x3 Bahia – Nordestão 2016;

Confiança 1x2 Bahia – Nordestão 2010;

Confiança 0x0 Bahia – Série C 2007;

Confiança 1x0 Bahia – Série C 2006;

Confiança 3x5 Bahia – Nordestão 2001;

Confiança 1x3 Bahia – Nordestão 1998;

Confiança 0x1 Bahia – Copa do Brasil 1989;

Confiança 1x1 Bahia – Brasileirão 1977.

Histórico geral e maior goleada do século

Em toda a história do confronto, o Bahia também leva a melhor: são 17 jogos, 13 triunfos tricolores, dois empates e apenas duas derrotas. Além do retrospecto mais do que favorável, também foi contra o Confiança que o Esquadrão aplicou a maior goleada do clube no século.

Em 2002, também pela Copa do Nordeste, o Tricolor de Aço venceu o rival nordestino por 10 a 2, com gols marcados por Nonato (4x), Sérgio Alves, Kena, Mantena, Accioly, Bebeto Campos e Luís Alberto. O Esquadrão sagrou-se campeão da competição naquela edição.