Bahia ultrapassa Sport e assume liderança no ranking de redes sociais

Jogadores do Bahia comemorando gol - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia atingiu um feito significativo fora da quatro linhas nesta terça-feira, 3. Após uma longa caminhada, o Tricolor ultrapassou o Sport e assumiu a liderança do ranking de seguidores dos clubes nordestinos, considerando as soma de todas as plataformas: Facebook, X, Instagram, Youtube e TikTok.

O monitoramento do Ibope-Repucom reúne os 50 principais times do futebol brasileiro, sendo 15 do Nordeste, que representam 9,7% das torcidas de clubes Brasil. A diferença, que já chegou a ser de 629 mil a favor do Leão da Ilha, em agosto de 2023, agora é de 10 mil a favor do Tricolor.

No último mês, o Bahia ganhou cerca de 35,5 mil seguidores em meio à participação da equipe na Conmebol Libertadores e a ascensão da equipe na tabela do Campeonato Brasileiro. Agora, na 14ª colocação do ranking geral, o Esquadrão busca tirar uma diferença de 633 mil em relação à 13ª colocada Chapecoense.

Rival do Tricolor, o Vitória ocupa a 16ª colocação no ranking e é o terceiro clube nordestino com mais seguidores. No entanto, perdeu 7.509 seguidores entre maio e junho, segundo o relatório mais recente.