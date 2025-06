"Ganhar todas as competições", diz David Martins sobre elenco do Bahia

David Martins, meio-campista do Bahia - Foto: Divulgação | ECBahia

Um dos principais jogadores da equipe sub-20 do Bahia, o meio-campista David Martins viajou para Aracaju junto com a delegação para enfrentar o Confiança, nesta quarta-feira, 4, às 19h, pela 5ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Vindo de uma maratona intensa de dois jogos por semana, o Tricolor vai encarar o Dragão com uma equipe repleta de jogadores da base.

Em entrevista coletiva concedida nesta terça-feira, 3, David afirmou que o "peso" pela oportunidade de atuar pelo Nordestão, na verdade, é apenas um "privilégio". Mesmo precisando de um empate para garantir a liderança do Grupo A, o meia garantiu a ambição pelo triunfo e por manter a invencibilidade do Esquadrão de Aço na competição.

“Não tem peso. É um privilégio ter essa oportunidade que estamos tendo, poucos podem ter. Vamos tentar aproveitar da melhor maneira possível. Vamos entrar para ganhar, independente de só precisar de um empate, vamos entrar para ganhar e se classificar em primeiro”, explicou.

A oportunidade de atuar entre os profissionais, para o jogador, é muito graças ao "elenco forte" do Bahia, que permite o clube sonhar com "ganhar todas as competições". Na equipe principal, David entrará em campo pela terceira vez na temporada 2025.

“O Bahia tem elenco forte para ganhar todas as competições, brigar firme lá em cima. Independente de qualquer competição, o Bahia vai escalar sempre para ganhar, tanto na nas categorias de base quanto no profissional”, disse.

Vindo da equipe sub-20, os atacantes Tiago e Ruan Pablo chamaram a atenção do técnico Rogério Ceni e treinam frequentemente com o time principal do Tricolor. Questionado sobre a busca por espaço, David Martins revelou que se inspira nos Pivetes de Aço, buscando mostrar serviço na equipe de cima.

“A gente pega eles como referência, a oportunidade que eles estão tendo junto com o elenco em jogos de Libertadores, Brasileiro. A gente que está na base procura sempre evoluir cada vez mais perto dos profissionais para quando chegar a oportunidade aproveitar da melhor maneira possível”, concluiu.