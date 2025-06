Bahia vence o Confiança na Copa do Nordeste? Veja o que dizem as IAs

EC Bahia - Foto: Rafael Rodrigues I EC Bahia

Em dia de Bahia e Vitória, o que mais se ouve é a famosa pergunta “e o jogo hoje, vai ser quanto?”. Na ansiedade de prever o resultado antes do final dos noventa minutos, toda opinião é bem-vinda, e ajuda pelo menos um pouco a se preparar para a grande decisão. Os palpites vêm, inclusive, de inteligências artificiais, que fazem sua própria curadoria dos dados disponíveis na internet para “chutar” o resultado das partidas.

Bahia e Confiança se enfrentam pela quinta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste, com o Tricolor como líder do grupo B com 13 pontos. A bola rola no Batistão, em Aracaju, nesta quarta-feira, 4, às 19h, repondo a partida que estava atrasada, e as IAs já deram suas opiniões sobre o resultado.

Para o ChatGPT, vai dar Bahia por 2 a 0 no placar final: "O confronto promete ser um duelo interessante. Sob o comando de Rogério Ceni, o Bahia apresenta uma das defesas mais sólidas da competição, com destaques ofensivos para Luciano Rodríguez e Erick Pulga".

"Campeão do Campeonato Sergipano 2025, o Confiança teve uma campanha sólida, mas na Copa do Nordeste, apresenta uma campanha irregular. Considerando o desempenho recente e o histórico do confronto, o Bahia é o favorito para vencer a partida", analisou.

"A expectativa é de que o Bahia mantenha sua defesa sólida e aproveite as oportunidades ofensivas para garantir a vitória fora de casa", finalizou.

A Meta AI, inteligência artificial do WhatsApp, acredita em um gol do Confiança, mas também aposta no triunfo do Esquadrão, por 2 a 1. "O Bahia é um dos favoritos da competição e tem um elenco mais forte e experiente em comparação com o Confiança", afirmou.

"O Bahia tem um desempenho recente irregular, mas ainda é um dos times mais fortes da competição. O Confiança, por outro lado, precisa de uma vitória para seguir com chances de classificação", disse.

"O jogo promete ser disputado, com o Bahia buscando uma vitória para se consolidar na liderança do grupo e o Confiança lutando para manter suas chances de classificação", completou.