Conheça o 'caçula' Retrô, adversário do Bahia na Copa do Brasil

Retrô é o atual campeão da Série D do Brasileirão - Foto: Divulgação | Retrô FC

O Bahia enfrentará pela primeira vez em jogos oficiais o Retrô, clube pernambucano que foi sorteado como adversário do Tricolor na Copa do Brasil. Fundado em 2016, a Fênix de Camaragibe se classificou após eliminar o Fortaleza por 4 a 1 nos pênaltis, em um empate por 2 a 2 no placar agregado, na terceira fase da competição nacional.

Se você acredita em "jornada do herói", tem tudo para simpatizar com o Retrô. Caçula das oitavas de final do torneio, a equipe vive a melhor campanha de sua história no mata-mata e, além de despachar o Leão do Picí, também venceu o Jequié e o Atlético-GO antes de ultrapassar sua melhor campanha no campeonato.

Nesta temporada, a equipe foi eliminada na fase classificatória da Copa do Nordeste, mas foi vice-campeã pernambucana, perdendo para o Sport após disputa de pênaltis. Na Série C após conquistar o título de campeão da quarta divisão em 2024, o Retrô ocupa atualmente a 18ª posição, com sete pontos em oito jogos.

Apesar de ter apenas nove anos de existência, o clube pernambucano possui um dos melhores Centro de Treinamentos da região Nordeste, que já chegou a receber atividades da Seleção Brasileira sub-18. Outra curiosidade é que o Retrô inaugurou o CT Evaristo de Macedo, do Bahia, em janeiro de 2020. Na ocasião, a Fênix enfrentou o time de transição do time baiano, em um amistoso antes mesmo da inauguração oficial da Cidade Tricolor.

O Retrô também possui alguns nomes conhecidos pela torcida do Bahia. Além do lateral-esquerdo Luiz Henrique, que defendeu o Esquadrão de Aço em 2022, a equipe tem em seu elenco o volante Jonas, que vestiu a camisa azul, vermelha e branca em 2021.