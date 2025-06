Copa do Brasil: Bahia encara o Retrô nas oitavas de final

Adversário do Bahia na Copa do Brasil está definido - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O adversário do Bahia nas oitavas de final da Copa do Brasil 2025 já está definido. Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), nesta segunda-feira, 2, foi sorteado que o Esquadrão vai enfrentar o Retrô Futebol Clube Brasil, de Pernambuco.

As partidas das oitavas de final da Copa do Brasil estão previstas para as semanas de 30 de julho, na Arena Fonte Nova, e 6 de agosto, na Arena Pernambuco, após o Super Mundial de Clubes.

O Retrô disputa a Série C do Campeonato Brasileiro, no qual ocupa, nesse momento, a 18ª colocação, com apenas sete pontos somados em oito jogos disputados. O time pernambucano marcou quatro gols e sofreu oito na Terceira Divisão.

Já no Campeonato Pernambucano, o Retrô foi finalista e perdeu o título para o Sport. Na partida de ida perdeu em casa por 3 a 2, e na volta derrotou o Leão da Ilha por 2 a 1. O título foi definido na disputa de pênaltis, com o Rubro-Negro levando a melhor e vencendo por 4 a 2.

Confira as datas base no calendário da Copa do Brasil

Oitavas de final: 30 de julho e 6 de agosto;

Quartas de final: 27 de agosto e 11 de setembro;

Semifinais: 5 e 19 de outubro;

Final: 2 e 9 de novembro.

Premiação milionária

Apenas por estar nas oitavas de final da competição, o Bahia já faturou aproximadamente R$ 3.638.250. Caso avance às quartas, o Tricolor de Aço vai arrecadar mais R$ 4.740.750.

Bahia tenta quebrar tabu histórico na Copa do Brasil

Na busca por uma vaga nas quartas de final da principal competição mata-mata do futebol brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni busca colocar ponto final em um tabu histórico em 2025.

Com 34 participações, o Esquadrão é um dos times que mais disputou o torneio, mas nunca conseguiu passar das quartas de final da Copa do Brasil, tendo chegado nessa fase nove vezes, e sendo eliminado em todas as ocasiões.