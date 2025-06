Enquete: qual o confronto mais difícil das oitavas da Copa do Brasil?

Copa do Brasil - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

Os times da Copa do Brasil já têm seus adversários definidos para as oitavas de final do campeonato, e podem se preparar para os confrontos tendo em mente a dificuldade que o outro lado do placar representa. No sorteio, realizado na sede da CBF nesta segunda-feira, 2, todas as equipes saíram de um único pote, sem restrições para formar os duelos ou mandos de campo.

As dezesseis equipes disputarão os jogos de ida em 30 de julho, e os de volta no dia 6 de agosto. Entre os duelos, estão clássicos estaduais, como o paulista disputado entre Corinthians e Palmeiras.