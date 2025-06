Bahia conhece rival nas oitavas da Copa do Brasil nesta segunda

Sorteio da Copa do Brasil: veja os possíveis rivais do Bahia

Quase duas semanas após garantir a classificação, o Bahia vai conhecer seu adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil nesta segunda-feira, 2. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar o sorteio da principal competição mata-mata do futebol brasileiro às 15h30, na sede da entidade, no Rio de Janeiro, onde serão definidos os oito confrontos e os mandos de campo.

Para os confrontos desta fase, não há restrição, uma vez que, ao contrário do que ocorreu no sorteio dos confrontos da terceira fase, os 16 clubes não serão divididos por potes. As oitavas de final da Copa do Brasil estão previstas para as semanas de 30 de julho e 6 de agosto.

Confira os possíveis adversários do Bahia nas oitavas de final

- Botafogo

- Retrô

- Internacional

- Atlético-MG

- Fluminense

- Palmeiras

- São Paulo

- Corinthians

- Red Bull Bragantino

- Cruzeiro

- Vasco

- Athletico Paranaense

- Flamengo

- CRB

- CSA

Horario e transmissão

O evento será exibido ao vivo através do canal da CBF no Youtube e pelo canal SporTV.

Premiação milionária

Apenas por estar nas oitavas de final da competição, o Esquadrão já faturou aproximadamente R$ 3.638.250. Caso avance às quartas — fase que jamais ultrapassou —, o Bahia vai arrecadar mais R$ 4.740.750.