Sul-Americana: sorteio define possível caminho do Bahia nesta segunda

Conmebol sorteia chave da Sul-Americana com Bahia nos playoffs - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia já sabe quem vai enfrentar nos playoffs da Copa Sul-Americana. No entanto, apesar do adversário já estar definido, o Esquadrão ainda assim mantém as atenções voltadas para o sorteio da competição nesta segunda-feira, 2, na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai, às 12h.

Isso porque apesar do adversário do Esquadrão nos playoffs estar definido, o sorteio determina o possível caminho do Tricolor de Aço na competição. Os clubes serão divididos em dois potes: 1 e 2.

No primeiro pote estarão os líderes da fase de grupos da Sul-Americana, enquanto no segundo pote estão equipes que vão disputar a fase de playoff — o Bahia se encontra aqui.

O sorteio definirá o rival da equipe comandada por Rogério Ceni nas oitavas de final, em caso de classificação contra o América de Cali.

Confira os possíveis adversários do Bahia (integrantes do Pote 1):

- Independiente;

- Universidad de Quito;

- Huracán;

- Godoy Cruz;

- Mushuc Runa;

- Fluminense;

- Lanús;

- Cienciano.

Playoffs

Os playoffs da Sul-Americana são disputados no mesmo modelo das demais fases eliminatórias dos torneios da Conmebol, com jogos de ida e volta. A primeira partida acontece na Arena Fonte Nova, entre os dias 15 e 17 de julho. O duelo de volta, na Colômbia, ocorrerá na semana seguinte, entre os dias 22 e 24.

Veja a programação da Sul-Americana até a final:

Playoffs: 16 de julho e 23 de julho;

Oitavas de final: 13 de agosto e 20 de agosto;

Quartas de final: 17 de setembro e 24 de setembro;

Semifinal: 22 de outubro e 29 de outubro;

Final: 22 de novembro.