Em baixa no Bahia, Lucho Rodríguez é convocado para defender o Uruguai

Jejum de Lucho no Bahia não impede nova convocação de Lucho Rodríguez - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Vivendo o momento de maior turbulência desde que chegou ao Bahia, o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez foi convocado para defender a Seleção Uruguaia na próxima Data Fifa. O atacante tricolor vai desfalcar a equipe comandada por Rogério Ceni na partida contra o Náutico, no próximo sábado, 7. Contra o Confiança, nesta quarta-feira, 4, o treinador tricolor vai mandar uma equipe alternativa.

O camisa 17 do Esquadrão irá representar o Uruguai em mais dois compromissos da seleção na Eliminatória para Copa do Mundo de 2026: quinta, dia 5, a Celeste enfrenta o Paraguai fora de casa, e na terça, dia 10, o Uruguai vai receber a Venezuela dentro de casa, no Estádio Centenário.

Lucho acumula maior jejum de gols da carreira

Com 21 anos de idade, e atuando como profissional desde 2021, o atacante Luciano ‘Lucho’ Rodríguez nunca ficou tantos jogos sem balançar as redes adversárias. Sem marcar um gol há dois meses — Vs Ceará, no dia 26 de março —, o uruguaio acumula o maior jejum da carreira: são 18 jogos sem um tento sequer.

Em 2025, Lucho já marcou sete gols, e está empatado com Erick na vice-liderança da corrida pela artilharia do Esquadrão na temporada, atrás apenas de Pulga e Willian José, ambos com oito tentos anotados.