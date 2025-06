Com dois gols, Willian José assume artilharia e celebra sequência

Goleador do Bahia, Willian José marca dois e fala em confiança - Foto: Uendel Galter/ Ag A TARDE

O Bahia venceu o São Paulo e o atacante Willian José foi o destaque da partida, marcando os dois gols do triunfo tricolor. Assumindo a vaga no time titular, o camisa 12 marcou pela primeira vez no Campeonato Brasileiro e igualou Erick Pulga na disputa pela artilharia do Esquadrão em 2025, ambos com oito gols marcados na temporada.

Veja a lista de gols de Willian José com a camisa do Bahia

2 gols x São Paulo - Brasileirão 2025;

2 gols x Paysandu - Copa do Brasil 2025;

1 gol x Atlético Nacional - Libertadores 2025;

1 gol x The Strongest - Libertadores 2025;

1 gol x Barcelona de Ilhéus - Baianão 2025;

1 gol x Colo-Colo - Baianão 2025.

Após o apito final, o atacante celebrou os gols marcados, e afirmou que a sequência de jogos é importante para elevar o desempenho: “Isso, querendo ou não, conta bastante. Como eu digo, centroavante tem que ganhar confiança jogando, fazendo gol”.

Foi importante para mim marcar esses gols [...] mais importante também é poder ajudar o time [...] Fruto do nosso trabalho Willian José - artilheiro do Esquadrão na partida

Os gols do atacante recolocaram o Esquadrão no G-6 do Campeonato Brasileiro, ocupando a 5ª posição do certame, com 18 pontos somados, em onze rodadas disputadas. Além disso, o atacante ajudou o técnico Rogério Ceni a colocar um ponto final no tabu contra o São Paulo — foi a primeira vitória do treinador contra a equipe paulista.

Fala, professor!

A atuação de Willian José rendeu elogios do técnico Rogério Ceni, que fez questão de enaltecer a partida do camisa 12 do Esquadrão. Para o treinador, o atacante foi muito bem no jogo, mas não só pelos gols marcados: "Ele [Willian José] jogou muito bem. Hoje ele saiu mais da área porque o São Paulo tentou fazer uma marcação individual. Uma vantagem era arrancar o zagueiro da área com o Willian, que aí abria espaços para os pontas aproveitarem. E ele é um jogador de flutuação. Acho que ele foi muito bem no jogo, claro que os gols também contam muito".

Hoje teve uma qualidade técnica diferenciada Rogério Ceni - comandante tricolor

Próximo compromisso

O Bahia retorna a campo na próxima quarta-feira, 4, às 19h, para enfrentar o Confiança no estádio Batistão, em Aracaju, em partida atrasada válida pela Copa do Nordeste.