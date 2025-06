Willian José brilha, Bahia vence o São Paulo e Ceni quebra tabu

Bahia vence o São Paulo com dois gols de Willian José - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

Após enfrentar uma 'mini maratona' de jogos em Porto Alegre, o Bahia retornou a Arena Fonte Nova em grande estilo na noite deste sábado, 31. Em duelo válido pela 11ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, a equipe comandada por Rogério Ceni venceu o São Paulo por 2 a 1.

Com dois gols marcados por Willian José, o Esquadrão alcançou o 18º ponto e retomou uma vaga no G-6 do Brasileirão, ocupando a 5ª posição, mas ainda pode ser ultrapassado por Fluminense e Ceará. O resultado marcou o primeiro triunfo de Rogério Ceni como treinador contra a equipe paulista.

O jogo

Jogando diante de sua torcida, o Esquadrão ditou o ritmo do jogo desde os primeiros minutos, chegando perto de abrir o placar mais de uma vez. Willian José, Erick Pulga, Jean Lucas, Ademir e Caio Alexandre — todos eles tentaram, mas a bola insistiu em não entrar, muito por conta da grande atuação do goleiro Rafael, que salvou o São Paulo mais de uma vez na etapa inicial.

Já no segundo tempo, a equipe comandada por Rogério Ceni abriu o placar na primeira chegada à meta adversária. De cabeça, Willian José estufou as redes do tricolor paulista após bela tabela envolvendo Erick Pulga e Jean Lucas, finalmente tirando o zero do placar.

Depois do gol, o São Paulo se lançou ao ataque e o caminho ficou aberto para o Tricolor de Aço ampliar: de pênalti, Willian José — novamente ele — deslocou o goleiro Rafael e marcou o segundo do Esquadrão. A penalidade foi no atacante Kayky, que havia acabado de entrar na partida.

Penal para o Bahia, penal também para o São Paulo. Dez minutos após o pênalti que ampliou o placar para o Esquadrão, o árbitro Anderson Daronco, com auxílio do VAR, marcou uma penalidade de Jean Lucas em cima de Lucas Ferreira. O atacante Luciano foi para a cobrança e diminuiu para os paulistas.

Próximo jogo

O Bahia volta à campo nesta quarta-feira, 4, às 19h, contra o Confiança, no Batistão, em duelo atrasado, válido pela Copa do Nordeste