Biometria facial causa filas e acesso é liberado com carteira de sócio

Torcedores enfrentam filas por falhas em sistema de biometria facial - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A implementação gradual da biometria facial obrigatória está sendo realizada na Arena Fonte Nova a fim de cumprir o prazo estabelecido pela Lei Geral do Esporte — que determina o uso do sistema em estádios com capacidade acima de 20 mil pessoas —, e a partida contra o São Paulo marcou a obrigatoriedade em novos setores: Especial Inferior, Cadeira Leste e Especial Superior.

Conforme informado pela Arena Fonte Nova na última terça-feira, 27, para acessar o estádio, o torcedor deveria ir ao seu setor, posicionar o rosto em frente ao equipamento e aguardar a identificação facial para liberação rápida e segura, sem precisar apresentar o ingresso. No entanto, a teoria não funcionou na prática.

Nos arredores da Fonte Nova, filas enormes de torcedores tricolores foram formadas por conta da dificuldade de adentrar ao estádio. Segundo informações obtidas pelo Portal A TARDE, devido aos problemas, o acesso através do cartão de sócio foi liberado para evitar transtornos.

Em nota, a assessoria da Arena Fonte Nova informou que o sistema de acesso por biometria facial funcionou normalmente na partida deste sábado, 31, contra o São Paulo:

"Houve uma maior concentração de pessoas no setor Leste por conta de torcedores que não tinham realizado o cadastro da biometria facial.

Ressaltamos ainda que boa parte do público acessou o estádio faltando pouco tempo para o início da partida, o que contribuiu para a concentração momentânea nas entradas".

Biometria facial será única forma de acesso a partir de junho

A Arena Fonte Nova iniciou o processo de implementação da tecnologia em agosto de 2024 de forma escalonada. A partir do mês de junho, o acesso ao equipamento será feito apenas por meio de biometria facial.