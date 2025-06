Bahia anuncia renovação de contrato com Fredi

Zagueiro Fredi assina novo vínculo com o Bahia até 2027 - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

O Bahia anunciou a renovação de contrato com o Pivete de Aço Fredi no início da tarde deste sábado, 31. O novo vículo foi firmado até o fim da temporada de 2027. A reportagem do Portal A TARDE apurou, no início da semana, que a extensão de contrato do jovem estava próxima.

No clube desde 2024, o jovem zagueiro de 19 anos chegou para reforçar a base do Esquadrão, mas já ganhou algumas oportunidades na equipe profissional, sob o comando do treinador Rogério Ceni. Ao todo, foram seis jogos pelo Baianão, um pelo Brasileirão e outro pela Copa do Brasil, contra Cruzeiro e Paysandu, respectivamente.

Bahia x São Paulo

Logo mais, às 18h30, o Bahia entra em campo contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova, em duelo válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, de olho em uma vaga no G-6 da competição.