Bahia supera São Paulo e Inter e é o 4º clube que mais faturou em 2025

Cadu Santoro, diretor de futebol, e Raul Aguirre CEO do Bahia, - Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia é o quarto time que mais arrecadou em premiações na atual temporada. No ranking de 2025, o Tricolor aparece à frente de clubes como São Paulo e Internacional, acumulando R$ 39.515.378 com classificações na Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Baiano.

O montante é cerca de R$ 10 milhões menor do que o arrecadado em toda o ano de 2024, sendo que 63% desse valor é referente à premiação pela oitava posição no Campeonato Brasileiro. Se terminar o Brasileirão na colocação atual (sétima), por exemplo, o Esquadrão de Aço faturaria 48% a mais em relação à temporada passada.

A diferença se dá graças à Libertadores, ponto em comum nas oito equipes que mais receberam em premiações até o momento, já que os primeiros colocados são justamente os que disputaram a competição continental nesse ano.

Líder do ranking, o Botafogo ultrapassou o Flamengo graças à campanha no torneio e agora acumula R$48.593.291 na temporada. Classificado às oitavas de final, o clube carioca venceu quatro jogos na fase de grupos e recebeu R$ 1.300.719 a mais que os rivais na Libertadores.

O Vitória, 13º colocado na lista, ganhou R$ 12.542.879,50, em valor dividido em Sul-Americana (R$ 5.740.129,50), Copa do Brasil (R$ 3.417.750), Copa do Nordeste (R$ 3.150.000) e Baianão (R$ 235.000).

Confira os 30 times mais premiados em 2025 em ranking elaborado pelo Gato Mestre, do GE:

1º Botafogo – R$ 48.593.291,00

2º Flamengo – R$ 47.292.572,00

3º Palmeiras – R$ 42.836.019,00

4º Bahia – R$ 39.515.378,00

5º São Paulo – R$ 38.533.521,00

6º Internacional – R$ 35.587.272,00

7º Fortaleza – R$ 34.282.773,00

8º Corinthians – R$ 23.564.819,00

9º Fluminense – R$ 20.455.638,00

10º Atlético-MG – R$ 18.589.389,00

10º Vasco – R$ 18.589.389,00

12º Grêmio – R$ 15.601.498,50

13º Vitória – R$ 12.542.879,50

14º Cruzeiro – R$ 11.693.629,50

15º CSA – R$ 10.383.500,00

16º Bragantino – R$ 9.791.250,00

17º Ceará – R$ 9.583.000,00

18º Athletico-PR – R$ 8.875.125,00

19º CRB – R$ 8.653.500,00

20º Retrô – R$ 7.783.500,00

21º Náutico – R$ 6.145.250,00

22º Novorizontino – R$ 5.686.875,00

23º Vila Nova – R$ 5.636.875,00

24º Sport – R$ 5.593.500,00

25º) Criciúma – R$ 5.236.875,00

25º Operário-PR – R$ 5.236.875,00

27º Capital-DF – R$ 4.545.250,00

28º Aparecidense – R$ 4.145.250,00

28º Botafogo-PB – R$ 4.145.250,00

28º Brusque – R$ 4.145.25