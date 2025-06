Bahia finaliza preparação para enfrentar o São Paulo; veja escalação

Gabriel Xavier e Michel Araújo durante o treinamento no CT Evaristo de Macedo - Foto: Letícia Martins / EC Bahia

O Bahia finalizou a preparação para o jogo contra o São Paulo, na tarde desta sexta-feira, 30, em dia de treinamento no CT Evaristo de Macedo. O duelo de tricolores acontece neste sábado, 31, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atividade começou com um aquecimento no gramado. Na sequência, os jogadores que foram titulares na derrota para o Internacional apenas deram voltas no campo e foram liberados.

Os demais atletas, por outro lado, seguiram em campo e realizaram um treino técnico em campo reduzido sob comando do treinador Rogério Ceni. Fora da atividade, o volante Rezende continuou a transição física. O zagueiro Kanu e o volante Erick continuaram os seus tratamentos.

Sem novos desfalques, Ceni pode repetir o time que atuou na Copa Libertadores. Uma provável escalação do Bahia tem: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro e Cauly; Erick Pulga e Willian José.

O Esquadrão de Aço entra em campo para enfrentar o São Paulo neste sábado, às 18h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova.