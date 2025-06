Chefão do Grupo City destaca trabalho no Bahia: "Grande clube no Brasil"

Presidente do City exalta Bahia e prevê auge do Brasileirão - Foto: Reprodução / ManCityPT - X

Khaldoon Al Mubarak, presidente do Manchester City — principal equipe na escala de hierarquia do Grupo City — elogiou o trabalho que tem sido feito no Bahia sob gestão do maior conglomerado de clubes do mundo.

Em entrevista realizada aos canais de mídia dos ‘Cityzens’, Al Mubarak afirmou que o projeto realizado por Raul Aguirre, CEO do Bahia, Cadu Santoro, diretor de futebol do clube, Rogério Ceni e companhia no Esquadrão é incrível:

"Quer dizer, é uma grande história. O que aconteceu na Bahia — pegar um time da segunda divisão e, em dois anos, levá-lo à primeira divisão e fazê-lo competir na, digamos, equivalente à Liga dos Campeões da América Latina (Libertadores) — é realmente uma conquista incrível”, disse o presidente do City.

Temos uma grande equipe no Brasil. Fizemos parte dessa jornada — da segunda divisão para a primeira e agora voltando a competir em todos os níveis Khaldoon Al Mubarak - presidente do Manchester City

Ainda durante a conversa, o gestor destacou o potencial de crescimento do Campeonato Brasileiro, citando o aumento das receitas comerciais, e o desenvolvimento da audiência televisiva global, o que, por consequência, eleva a nível da competição, e dos clubes, que “estão cada vez melhores”, segundo Al Mubarak.

“Acho que o campeonato brasileiro vai se tornar uma das principais ligas do mundo. Obviamente, o talento sempre esteve presente. Mas, por algum motivo, ao longo desses anos, a liga não havia se desenvolvido [...] mas agora está”, garantiu o presidente do Manchester City, comparando a Série A do Brasileirão até mesmo com a Premier League, principal liga de clubes do mundo.

Veja

💬 Temos um grande time no Brasil 🇧🇷



O Presidente Khaldoon Al Mubarak comentou sobre o trabalho junto com o @ecbahia 🩵💪 pic.twitter.com/3TmhOsiFdp — Manchester City (@ManCityPT) May 30, 2025



Grupo City no Bahia

Com a venda de 90% da SAF do Bahia ao Grupo City aprovada em dezembro de 2022, o conglomerado atua nos bastidores do Esquadrão desde o retorno a Série A. Já em maio de 2023, o documento que concluiu o fechamento da parceria com o City Football Group foi oficialmente assinado, contando com as presenças de Guilherme Bellintani, até então presidente do clube, Raul Aguirre, e o CEO do Grupo City, Ferran Soriano.

Sob a gestão do Grupo City, o investimento no Bahia já rendeu ao clube importantes conquistas dentro das quatro linhas. O Tricolor de Aço foi campeão baiano nos anos de 2023 e 2025, evitou o descendo parar a segunda divisão do Campeonato Brasileiro, e no ano seguinte (2024), conquistou uma vaga na Copa Libertadores de 2025, marcando o retorno do Esquadrão à competição após 36 anos.