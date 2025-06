Bahia é o único clube brasileiro eliminado na fase de grupos da Libertadores

Eliminado, Bahia é o único brasileiro fora das oitavas da Libertadores - Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

A fase de grupos da Copa Libertadores da América de 2025 chegou ao fim nesta quinta-feira, 29. Com os resultados da rodada final, o Bahia foi o único clube brasileiro eliminado nesta fase da competição. O Esquadrão encerrou sua participação no torneio com 7 pontos, assegurando uma vaga nos playoffs da Sul-Americana.

A edição de 2025 do principal palco do futebol sul-americano contou com a participação de sete equipes brasileiras: Bahia, Botafogo, Fortaleza, Flamengo, Internacional, Palmeiras e São Paulo. Dentre essas equipes, três se classificaram em primeiro lugar de seus respectivos grupos, outras três ocuparam a segunda posição de suas chaves, enquanto o Tricolor de Aço ficou no 3º lugar de seu grupo.

Confira as posições das equipes brasileiras na Libertadores:

Grupo A: Botafogo - 2º lugar; 12 pontos.

Grupo C: Flamengo - 2º lugar; 11 pontos.

Grupo D: São Paulo - 1º lugar; 14 pontos.

Grupo E: Fortaleza - 2º lugar; 8 pontos.

Grupo F: Internacional - 1º lugar; 11 pontos / Bahia - 3º lugar; 7 pontos (eliminado).

Grupo G: Palmeiras - 1º lugar; 18 pontos.

Virada relâmpago e frustração no Beira-Rio

O Bahia dividiu sua chave da Libertadores com o Internacional, no considerado “Grupo da Morte” do certame, ao lado também de Atlético Nacional, da Colômbia, e Nacional, do Uruguai. Na última rodada, Esquadrão e Colorado duelaram em situação de “vida ou morte”, uma vez que apenas uma equipe ficaria com a vaga nas oitavas de final.

Jogando fora de casa, em Porto Alegre, a equipe comandada por Rogério Ceni até chegou a estar classificada ao mata-mata, mas por apenas 2 minutos. O meio-campista Jean Lucas abriu o placar para o Tricolor de Aço, e a festa azul, vermelha e branca foi instaurada no Beira-Rio. No entanto, a comemoração logo foi por “água abaixo” depois do empate relâmpago, e, posteriormente, a virada do Internacional.

Com a derrota por 2 a 1, o Bahia encerrou sua participação na Libertadores após 36 anos distante da competição. Após a eliminação, o técnico Rogério Ceni usou a palavra “frustração” para descrever o sentimento da queda na ‘Glória Eterna’.

| Foto: Rafael Rodrigues / EC Bahia

No entanto, apesar da doída eliminação, o comandante tricolor entende que a única maneira de ganhar experiência na Libertadores é vivendo mais “Noites de Copa”, seja vencendo, empatando ou perdendo os jogos.