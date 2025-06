Nestor pode jogar contra o São Paulo? Saiba se o Bahia terá desfalque

Rodrigo Nestor em ação na partida contra o Paysandu - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Contratado pelo Bahia por empréstimo com passe fixado, Rodrigo Nestor poderá enfrentar o São Paulo neste sábado, 31, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de ainda pertencer ao clube paulista, o meia não possui uma cláusula que impede sua utilização contra o dono dos seus direitos econômicos.

O contrato atual de Nestor no Bahia é válido por uma temporada, mas existem gatilhos por metas que podem culminar na obrigação de compra do atleta. Para contar com o meio-campista por empréstimo, o Esquadrão de Aço desembolsou o valor de R$ 9,4 milhões. Se adquirir o atleta em definitivo, terá que pagar mais R$ 30 milhões ao São Paulo.

Até aqui em sua passagem pelo Bahia, Rodrigo Nestor não tem conseguido se firmar entre os titulares. O meia atuou em 24 partidas na temporada 2025, com dois gols e duas assistências. Fez parte do elenco campeão baiano.

Com Nestor disponível no elenco, o Bahia recebe o São Paulo neste sábado, às 18h30, na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, pelo Brasileirão.