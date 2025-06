São Paulo terá dez desfalques em jogo contra o Bahia na Fonte Nova

Calleri, atacante do São Paulo - Foto: Rubens Chiri / São Paulo

O São Paulo tem uma longa lista desfalques no jogo contra o Bahia, marcado para este sábado, 31, às 18h30, na Arena Fonte Nova, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Buscando vencer como visitante pela primeira vez na competição, o clube paulista não poderá contar com dez jogadores, entre suspensos e lesionados.

A lista de baixas começa com o meio-campista Alisson e o atacante André Silva, que receberam o terceiro cartão amarelo na última rodada e estão suspensos. Além deles, outros oito jogadores estão sob cuidados no departamento médico.

O centroavante Calleri, que se recupera de uma lesão no ligamento cruzado do joelho esquerdo, e Lucas Moura, com um estiramento no joelho direito, também seguem fora. O meia Oscar sofreu uma lesão na coxa e também desfalca o São Paulo, assim como o volante Luiz Gustavo, com um tromboembolismo pulmonar.

Apesar dos problemas, o técnico Luis Zubeldía espera contar com o retorno de Lucca, jovem atacante que voltou a treinar com o grupo e está recuperado de uma torção no tornozelo direito.

Confira a lista completa de desfalques do clube paulista:

Alisson (suspenso)

Ruan (dores no joelho);

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito);

Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar);

Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo);

Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo);

Igor Vinícius (lombalgia);

Marcos Antônio (lesão muscular);

Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda);

Cédric Soares (dores na panturrilha direita).

Com quase um time de desfalques, o São Paulo busca um feito inédito nesta edição do Campeonato Brasileiro: vencer fora de casa. Em quatro jogos, o clube paulista somou três empates e uma derrota, ocupando a 11ª posição em pontos somados na classificação como visitante do Brasileirão.