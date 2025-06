Adversário do Bahia, São Paulo não venceu fora de casa no Brasileirão

Bahia busca reabilitação diante do São Paulo desfalcado - Foto: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net

O Bahia entra em campo logo mais, às 18h30, visando deixar para trás a eliminação na Libertadores no meio desta semana. De volta a Salvador após a maratona em Porto Alegre, a equipe comandada por Rogério Ceni recebe o São Paulo na Arena Fonte Nova. Para a partida deste sábado, 31, o mando de campo pode ser um trunfo no duelo dos tricolores. Isso porque a equipe paulista ainda não venceu fora de casa no Brasileirão 2025.

Com dez rodadas disputadas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo já disputou quatro jogos como visitante na competição, somando uma derrota e três empates. Além disso, o tricolor paulista também não vem tendo um bom início de Série A. O clube está na 13ª posição, com 12 pontos somados, e apenas duas vitórias — venceu apenas uma vez nos últimos cinco jogos do campeonato (2D; 2E; 1V).

Veja o retrospecto do tricolor paulista fora de casa:

Palmeiras 1 x 0 São Paulo - 9ª rodada - 17/05;

Ceará 1 x 1 São Paulo - 6ª rodada - 26/04;

Botafogo 2 x 2 São Paulo - 4ª rodada - 16/04;

Atlético-MG 0 x 0 São Paulo - 2ª rodada - 06/04.

Desfalques

Para o confronto, o São Paulo, além do retrospecto ruim longe de terras paulistanas, também possui uma extensa lista de desfalques: a equipe não poderá contar com dez jogadores, entre suspensos e lesionados.

Confira a lista completa de desfalques do São Paulo:

Alisson (suspenso);

Ruan (dores no joelho);

Lucas Moura (estiramento da cápsula posterior do joelho direito);

Luiz Gustavo (tromboembolismo pulmonar);

Calleri (cirurgia para reconstrução do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo);

Ferreira (lesão da fáscia plantar do pé esquerdo);

Igor Vinícius (lombalgia);

Marcos Antônio (lesão muscular);

Oscar (edema na região posterior da coxa esquerda);

Cédric Soares (dores na panturrilha direita).