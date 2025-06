Com Ademir no ataque, Ceni escala o Bahia para enfrentar o São Paulo

Ademir ganha chance e Bahia está definido para duelo com o São Paulo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

O Bahia está escalado para enfrentar o São Paulo, às 18h30, na Arena Fonte Nova. Para o duelo deste sábado, 31, o técnico Rogério Ceni promoveu apenas uma mudança em relação ao time que entrou em campo no meio de semana: entrou Ademir, saiu Cauly.

Com a escolha por Ademir, o comandante tricolor também realizou uma alteração no esquema de jogo. O camisa 7 foi escalado no lado direito, assumindo o posto de Erick Pulga, que foi deslocado para o lado esquerdo do campo.

Veja as escalações de Bahia e São Paulo

O Esquadrão vai à campo com: Marcos Felipe; Gilberto, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas; Ademir, Willian José e Pulga.

Já o São Paulo de Zubeldía vai à campo com: Rafael; Cédric, Arboleda, Sabino e Wendell; Pablo Maia, Bobadilla e Luciano; Enzo Diaz, Lucas Ferreira e Ryan Francisco.