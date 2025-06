PSG atropela a Inter e conquista sua primeira Champions League

Paris Saint-Germain é campeão europeu com goleada histórica - Foto: FRANCK FIFE / AFP

A conquista inédita de um PSG mais distante dos holofotes após a derrocada das grandes estrelas x o futuro repetindo o passado e a Inter novamente levantando o troféu da Champions no mesmo palco do último título — Allianz Arena —, 15 anos depois. De qualquer forma, o futebol seria agraciado com uma bela história na tarde deste sábado, 31, mas, quis o destino que o Paris Saint-Germain encerrasse sua sina e levantasse o título da Champions League pela primeira vez na história.

Em um jogo de “ataque contra defesa”, o PSG não quis saber da tradição da Internazionale e tomou conta da final. Com gols de Hakimi, Doué (2x), Kvaratskhelia e Mayulu, a equipe parisiense venceu a partida por 5 a 0.

O jogo

O Paris Saint-Germain de Luis Enrique começou o jogo com tudo, e abriu vantagem logo aos 12 minutos da primeira etapa: após uma bela jogada, Vitinha encontra Doué livre na área da Inter, e o francês, ao invés de chutar, toca para Hakimi apenas empurrar a bola para o fundo das redes. Apenas oito minutos depois, foi a vez de Doué guardar o dele e ampliar o placar. O camisa 14 recebeu uma inversão de bola de Dembélé, dominou no peito e marcou o segundo gol do jogo.

Na segunda etapa, o PSG seguiu tomando conta das ações do confronto e liquidou a partida. Aos 17 minutos, Doué — ele mais uma vez — recebeu uma bola na medida de Vitinha e bateu de primeira, estufando a rede da Internazionale de Milão. Já aos 27, dez minutos depois, foi a vez de Kvaratskhelia guardar o dele. Por fim, Mayulu marcou o 5º gol do jogo e carimbou a maior goleada da história de uma final de Champions aos 40 minutos do segundo tempo.