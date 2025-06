Antony se despede do Betis com emoção e futuro indefinido

Antony dará adeus ao Betis após o vice-campeonato na Liga Conferência - Foto: Divulgação/Betis

Após uma passagem marcante pelo Real Betis, o atacante Antony se despediu do clube espanhol com uma emocionante declaração nas redes sociais. Em vídeo, o jogador brasileiro agradeceu o carinho da torcida e destacou o impacto positivo que viveu desde sua chegada à equipe de Sevilha, em janeiro.

“Foram meses especiais, que me fizeram reencontrar o amor verdadeiro pelo futebol”, afirmou Antony. “Com vocês, voltei a sorrir. Com vocês, encontrei o menino lá de trás, aquele que amava o futebol com todo o coração.”

A trajetória de Antony pelo Betis foi curta, mas expressiva. Em apenas 26 partidas, o atacante marcou nove gols e distribuiu seis assistências, tornando-se peça-chave no time comandado por Manuel Pellegrini. O brasileiro teve papel fundamental na campanha da equipe que chegou à final da Liga Conferência — perdida para o Chelsea — e garantiu vaga na Liga Europa ao terminar o Campeonato Espanhol na sexta colocação.

No vídeo de despedida, Antony relembrou o início de sua carreira, o amor pela bola desde a infância e não escondeu as dificuldades que enfrentou nos últimos anos. O Betis, segundo o atacante, foi um recomeço emocional e profissional.

“Desde o primeiro passo neste clube, senti algo diferente. Era como voltar para casa e reencontrar um pedaço de mim que eu achava que tinha perdido... Obrigado por me acolherem como um dos seus, por me devolver a alegria de jogar futebol”, disse o camisa 21.

Com contrato vigente com o Manchester United até junho de 2027, Antony agora retorna à Inglaterra. No entanto, seu futuro permanece incerto. A imprensa europeia indica que o Atlético de Madrid é um dos interessados na contratação do jogador, que voltou a atrair os olhares do mercado após a boa fase na Espanha.

Segundo veículos ingleses, os Red Devils não pretendem liberar Antony por menos de 50 milhões de euros (cerca de R$ 322 milhões). Vale lembrar que o clube o contratou por 100 milhões de euros (R$ 645 milhões) em 2022.

Além disso, Antony foi um dos 25 jogadores convocados por Carlo Ancelotti em sua primeira lista à frente da Seleção Brasileira. O atacante estará presente nos jogos contra o Equador, no dia 5 de junho, em Guaiaquil, e diante do Paraguai, no dia 10, em São Paulo, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.